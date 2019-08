Questa sera, anzichè organizzare il consueto banchetto “del venerdì” in piazza Monte Grappa, Fridays for Future Varese fa un giro in città.

«Faremo un percorso lento, silenzioso e solenne per le vie della zona pedonale con i nostri cartelli – spiegano i giovani organizzatori – Ci ritroveremo in Corso Matteotti (lato rotonda) e ci sposteremo poi verso piazza Carducci, via Albuzzi, Piazza San Vittore e poi torneremo al punto di partenza».

L’idea dei ragazzi di FFF è di provare a coinvolgere il pubblico, fermandosi a parlare con chi mostra interesse per le loro tematiche, legate all’ambiente.