Il futuro del Consiglio Comunale di Legnano si decide il 12 settembre

Per il Consiglio di Stato il ricorso di Alessandro Carnelli e della Lega contro l’ordinanza cautelare del TAR che ha di fatto sospeso il consiglio comunale di Legnano dovrà aspettare. Lo riporta LegnanoNews secondo sui per la quinta sezione che si è riunita oggi non si può parlare di «estrema gravità ed urgenza».

Secondo Palazzo Spada è sufficiente una «sollecita fissazione dell’udienza collegiale per la discussione della domanda cautelare» che è in programma il prossimo 12 settembre.

Lì saranno esaminate le questioni che riguardano sia la legittimità dell’esercizio del potere di surroga del consigliere comunale dimissionario in base allo statuto comunale, sia la riferibilità al difensore civico regionale del potere sostitutivo esercitato. Leggi tutti i dettagli nell’articolo di LegnanoNews.