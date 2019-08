Genitori imbianchini per colorare la Don Rimoldi

Pareti verdi, gialle e arancioni; papà e mamme che si mettono in gioco in prima persona per rendere più belle le classi per i propri figli.

Nella scuola secondaria di primo grado “Don Rimoldi” a San Fermo sono in corso in questi giorni i lavori di imbiancatura, eseguiti dai genitori degli alunni con il supporto del Comune di Varese.

L’intervento è inserito nel progetto “Beni Comuni” e Palazzo Estense ha contribuito con l’acquisto di materiali per un totale di 2500 euro.

«Mettere a disposizione di alunni e insegnanti spazi più accoglienti – afferma l’assessore ai Servizi educativi Rossella Dimaggio – è per noi una priorità; poter passare il proprio tempo in un luogo bello, infatti, rende migliore la qualità della loro vita e anche l’insegnamento stesso ne beneficia. Per questo siamo grati all’associazione dei genitori e a quanti stanno dando il loro tempo gratuitamente. Interventi così avvengono alla ‘Don Rimoldi’ ma anche in tanti altri istituti della città».

«La ‘Don Rimoldi’ – aggiunge Luisa Oprandi, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Varese 1 – è una struttura fondamentale per tutta San Fermo e non solo; assieme alla primaria ‘IV Novembre’, infatti, questa scuola serve sia i residenti del quartiere sia molti altri varesini. Dopo tanti anni il suo aspetto interno andava rivisto e per raggiungere questo obiettivo è stata fondamentale la collaborazione con le famiglie».

Sette le aule che cambieranno volto, accogliendo in una nuova luce i ragazzi sin dal primo giorno di scuola; poi il lungo corridoio e le scale che portano al primo piano. All’imbiancatura delle pareti seguirà la verniciatura dei caloriferi e la pulizia di vetri e pavimenti.