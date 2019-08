Nuovo gioco al parco di via Toti

Nei giorni scorsi sono stati ultimanti i lavori per l’installazione del nuovo gioco nel parco di via Toti. Dopo aver demolito il vecchio e pericolante “castello”, gli operai comunali hanno ultimato i lavori della nuova attrezzatura per i più piccoli.

«A fronte di ricognizioni sullo stato dei giochi delle aree verdi, continuano le manutenzioni e le sostituzioni degli arredi. Negli anni abbiamo sostituito giochi importanti e ormai vetusti e pericolanti con nuove dotazioni. L’ ultimo intervento riguarda l’area giochi di via Toti con un nuovo gioco di grandi dimensioni, per soddisfare le esigenze dei più piccoli considerata anche la vicinanza con la scuola e l’asilo senza dimenticare la sicurezza degli stessi che mettiamo sempre al primo posto», commenta l’assessore all’Ambiente e Sport Gianpietro Guaglianone.