Giudizio immediato per Fratus, Cozzi e Lazzarini

Sarà giudizio immediato per Gianbattista Fratus, Maurizio Cozzi e Chiara Lazzarini. Il Gip del Tribunale di Busto Arsizio ha infatti deciso di accogliere la richiesta formulata dal sostituto procuratore Nadia Calcaterra la scorsa settimana, optando per il procedimento speciale nei confronti dei tre imputati.

Nelle aule del palazzo di giustizia bustocco l’udienza dibattimentale per gli ex sindaco, vicesindaco ed assessore è attesa per lunedì 21 ottobre. La difesa dei tre imputati potrebbe però ancora optare per il rito abbreviato o il patteggiamento. Quel che è certo, è che il rinvio a giudizio “allunga” i termini per la custodia cautelare di altri sei mesi, con il risultato che per Cozzi, Fratus e Lazzarini continuano i domiciliari.

