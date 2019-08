Incidenti in moto, feriti due centauri

Due incidenti a distanza di pochi minuti, tutti e due hanno visto coinvolti due motociclisti, finiti in ospedale al Circolo di Varese in codice giallo. Il primo è avvenuto attorno alle 15 a Ispra in via Piave: un uomo di 39 anni è caduto dalla sua moto e si è fratturato un femore. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato all’ospedale di Varese. (foto di repertorio)

Stessa sorte per un ragazzino di 17 anni: a bordo della sua moto si è scontrato con un’auto, sempre a Ispra, ma in via Milano. Anche il giovane è stato ricoverato all’ospedale di Circolo in codice giallo.

Sul posto per i rilievi i carabinieri di Gallarate.