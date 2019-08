La Uyba apre il “Red Carpet”, dal 19 agosto via alla campagna abbonamenti

Lunedì 19 agosto, oltre al primo allenamento ufficiale di preparazione, prenderà ufficialmente il via la campagna abbonamenti 2019/2020 della Unet E-Work Busto Arsizio, con il claim Red Carpet.

Il tappeto è rosso, colore simbolo della società e richiama l’appuntamento con le grandi occasioni, la volontà di essere sempre di più nel volley d’élite, di continuare ad essere protagonisti in Italia e in Europa, alzando ancora l’asticella rispetto al passato. Red Carpet è simbolo di grande ambizione sportiva, senza rinunciare ad un tocco glamour.

Una campagna abbonamenti che porta subito buone notizie per tutti i tifosi: prezzi bloccati e tessera all-inclusive che comprende le 13 gare di regular season (una in più rispetto alla passata stagione), tutta la CEV Cup (esclusa finale se giocata in gara unica), la Coppa Italia (escluse finali) e i playoff scudetto (esclusa finale unica in campo neutro).

Conferme anche le promozioni per famiglie e gruppi (scuole ed oratori), l’abbonamento Super Vip e introdotte nuove opportunità per le aziende, che attraverso nuovi pacchetti “Happy Hour”, “Brunch” e “Dinner” potranno godere di ogni confort al Palayamamay e ospitare gratuitamente per un evento in Casa UYBA i propri dipendenti o i propri clienti.

In attesa dell’apertura delle vendite, i tifosi potranno salire in prima persona sul “Red Carpet” UYBA tramite una nuova simpatica iniziativa social: basterà inviare a info@volleybusto.com una propria foto a figura intera (possibilmente su sfondo neutro) per avere la locandina ufficiale personalizzata che verrà caricata in un’apposita gallery sulla pagina Facebook della squadra.

Rinnovo abbonamenti

SUPERVIP*: 500 euro

Parterre: 230 euro (ridotto da 2 a 10 anni non compiuti e over 65: 180 euro)

Primo anello numerato: 160 euro (ridotto da 2 a 10 anni non compiuti e over 65: 100 euro)

Primo anello non numerato: 115 euro (ridotto da 6 anni compiuti a 14 anni non compiuti e over 65: 80 euro, da 0 a 6 anni non compiuti omaggio).

Secondo anello non numerato: 50 euro (ridotto da 6 anni compiuti a 14 anni non compiuti e over 65: 35 euro, da 0 a 6 anni non compiuti omaggio).

Nuovi abbonamenti

SUPERVIP*: 500 euro

Parterre: 250 euro (ridotto da 2 a 10 anni non compiuti e over 65: 200 euro)

Primo anello numerato: 180 euro (ridotto da 2 a 10 anni non compiuti e over 65: 120 euro)

Primo anello non numerato: 130 euro (ridotto da 6 anni compiuti a 14 anni non compiuti e over 65: 90 euro, da 0 a 6 anni non compiuti omaggio).

Secondo anello non numerato: 60 euro (ridotto da 6 anni compiuti a 14 anni non compiuti e over 65: 40 euro, da 0 a 6 anni non compiuti omaggio).

Tagliandi per le singole partite

Parterre: 25 euro (ridotto da 2 a 10 anni non compiuti e over 65: 17 euro, da 0 a 2 anni omaggio senza posto assegnato)

Primo anello numerato: 18 euro (ridotto da 2 a 10 anni non compiuti e over 65: 13, da 0 a 2 anni omaggio senza posto assegnato)

Primo anello non numerato: 13 euro (ridotto da 6 anni compiuti a 14 anni non compiuti e over 65: 8, da 0 a 6 anni non compiuti omaggio).

Secondo anello non numerato: 6 euro (da 0 a 6 anni non compiuti omaggio).

Società sportive: solo per gruppi superiori a 15 unità, solo su prenotazione all’indirizzo tickets@volleybusto.com entro 48 ore dall’inizio dell’evento: biglietti a soli 4 euro cad. (settore secondo anello).

*Abbonamento Super Vip

Per i veri appassionati UYBA che non vogliono davvero perdersi niente dei confort e dell’ospitalità del Palayamamay. Prezzo 500 euro (solo per i posti parterre, in vendita solo presso sede UYBA Volley presso il Palayamamay, dal 20 agosto ogni martedì e giovedì dalle 17 alle 19.30 per i rinnovi, dal 24 settembre per i nuovi, stessi orari). – Tessera valida per tutte le partite

– Ingresso dedicato al palazzetto

– Parcheggio riservato in area delimitata

– Accesso alla sala hospitality parterre

– Maglia UYBA autografata da tutte le giocatrici

– Partecipazione ad un evento esclusivo con la squadra durante la stagione

Red Carpet per le aziende

Ecco i nuovi pacchetti “Happy Hour”, “Brunch” e “Dinner” per godere di ogni confort al Palayamamay e ospitare gratuitamente per un evento in Casa UYBA i propri dipendenti o i propri clienti. In vendita dal 20 agosto ogni martedì e giovedì dalle 17 alle 19.30, per informazioni: 0331/342598 oppure info@volleybusto.com.

“Happy Hour”: 2000 euro

– 3 tessere valide per tutte le partite-

– Ingresso dedicato al palazzetto

– 1 Parcheggio riservato in area delimitata

– 3 accessi alla sala hospitality parterre

– 1 Maglia UYBA autografata da tutte le giocatrici

– Partecipazione ad un evento esclusivo con la squadra durante la stagione (per 3 persone)

– Una serata in Casa UYBA per aperitivo dedicato per 20 ospiti

“Brunch”: 3000 euro

– 4 tessere valide per tutte le partite

– Ingresso dedicato al palazzetto

– 1 Parcheggio riservato in area delimitata

– 4 accessi alla sala hospitality parterre

– 1 Maglia UYBA autografata da tutte le giocatrici

– Partecipazione ad un evento esclusivo con la squadra durante la stagione (per 4 persone)

– Un mezzogiorno in Casa UYBA per brunch dedicato per 25 ospiti

“Dinner”: 5000 euro

– 5 tessere valide per tutte le partite

– Ingresso dedicato al palazzetto

– 1 Parcheggio riservato in area delimitata

– 5 accessi alla sala hospitality parterre

– 1 Maglia UYBA autografata da tutte le giocatrici

– Partecipazione ad un evento esclusivo con la squadra durante la stagione (per 5 persone)

– Una serata in Casa UYBA per cena dedicata per 30 ospiti

Promo famiglia

Valida solo per il settore Secondo Anello (necessario presentare documento di Stato di famiglia o autodichiarazione, in vendita solo presso sede UYBA Volley presso il Palayamamay, dal 20 agosto ogni martedì e giovedì dalle 17 alle 19.30): A ogni nucleo familiare composto da almeno due genitori + figli: per uno dei figli la tessera è in omaggio. Per le rimanenti tessere intero 60 euro (se rinnovo 50), ridotto 40 euro (se rinnovo 35).

Promo gruppi (oratori-scuole) – società sportive

Per ogni gruppo composto da almeno 30 persone, il 30% è in omaggio! Promozione valida solo per il settore secondo anello. Per esempio, un gruppo di 90 persone, pagherà 60 abbonamenti 60 euro cad e ne riceverà 30 in omaggio. In vendita solo presso sede UYBA Volley presso il Palayamamay, dal 20 agosto ogni martedì e giovedì dalle 17 alle 19.30.

Date della campagna abbonamenti

Rinnovi: dal 19 agosto al 19 settembre Prelazione vecchi abbonati (solo interi) online su http://www.volleybusto.com/tickets.php, sempre presso punto vendita Viva Ticket Bar Savoia di via Ventidue Marzo 2 a Busto Arsizio (anche ridotti). Rinnovi Abbonamento Super Vip, gruppi, promozione famiglia solo presso sede UYBA Volley presso il Palayamamay, dal 20 agosto ogni martedì e giovedì dalle 17 alle 19.30. Cambi settore: venerdì 20 settembre, sede UYBA Volley al Palayamamay dalle 17 alle 20

Nuovi abbonamenti