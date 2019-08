Lite tra vicini finisce in sparatoria

Una lite tra vicini, per futili motivi, finisce in sparatoria: è successo nella sera del 9 agosto 2019 a Travedona Monate.

Il fatto, avvenuto in via Colombo intorno alle 21 di venerdì, ha visto vittima un uomo di 64 anni. L’uomo non è in pericolo di vita, ma è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese. L’aggressore invece, un 67enne, è stato arrestato per tentato omicidio.

Testimoni riferiscono di avere sentito più spari: Secondo le prime ricostruzioni, la sparatoria è avvenuta all’interno di un parcheggio, e uno dei colpi ha centrato il lunotto di un auto in sosta.

Sul posto le indagini sono condotte dai carabinieri di Ternate, con il supporto dei colleghi di Albizzate.