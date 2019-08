Meno palestre in città: il Comune promette un aiuto

Due palestre in meno in città e fare sport diventa complicato. La notizia che i due spazi del liceo Ferraris a Masnago e del Newton a Casbeno non saranno più disponibili per le associazioni crea preoccupazione tra quanti sono soliti offrire attività sportive pagando l’affitto agli enti proprietari.

La decisione di Villa Recalcati di dichiarare indisponibili i due spazi ha indotto l’assessore comunale di Varese Dino De Simone a farsi carico delle preoccupazioni: «Cercheremo di venire incontro noi a tutte quelle associazioni e realtà cittadine che stanno cercando una palestra per le proprie attività» ha assicurato l’assessore allo Sport del Comune di Varese.

«I nostri uffici – ha fatto sapere De Simone – sono già al lavoro e, come sempre avvenuto negli scorsi anni, hanno iniziato ad assegnare i campi a quanti ne fanno richiesta. A Varese parliamo di numeri importanti e non è facile accontentare le diverse realtà che si rivolgono a noi. Sullo sport e sui valori che esso trasmette, però, vogliamo continuare a investire e il nostro impegno è massimo, come dimostrano i lavori alla Falaschi, le aperture alla cittadinanza dei campi del ‘Franco Ossola’ e di ‘Varesello’, l’inaugurazione della nuova pista di atletica e del vicino rettifilo a Calcinate degli Origoni.

L’attenzione verso il mondo sportivo passa sì dall’organizzazione di importanti eventi nazionali e internazionali, ma soprattutto dalla vicinanza alle tante realtà che fanno crescere i nostri giovani atleti giorno dopo giorno. Come amministrazione non possiamo quindi che essere al loro fianco».

Per ogni informazione in merito alle richieste delle strutture comunali è possibile contattare l’Ufficio sport di Palazzo Estense.