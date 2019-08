New York amara per Marcora: fuori al primo turno di qualificazione

Niente da fare per Roberto Marcora nelle qualificazioni agli US Open di tennis. Il giocatore bustocco, impegnato nel primo turno del “torneo preliminare”, è stato battuto in due set dall’esperto colombiano Santiago Giraldo, avversario dal ranking peggiore (230 contro il 182 di Marcora) ma dal passato illustre che lo ha portato fino alla posizione numero 28 del mondo.

Il match disputato nella tardissima serata italiana (l’orario di inizio è più volte slittato, poi la partita è stata sospesa dopo il primo gioco per il temporale) è terminato con il punteggio di 6-4 6-3 per il colombiano che ha subito reagito a un buon avvio di Marcora: il nostro portacolori ha vinto i primi due game ma ha subìto immediatamente un controbreak da Giraldo che poi sul finire del primo set ha di nuovo strappato il servizio chiudendo 6-4. Nel secondo parziale poi il colombiano ha completato l’opera conquistando l’accesso al secondo turno delle quali, dove troverà il tedesco Mischa Zverev.

Marcora invece ha chiuso la sua parentesi all’interno del circuito del Grande Slam: lasciata New York tornerà a giocare i tornei challenger a partire da quello francese di Cassis, in Provenza, che si disputa a inizio settembre. Poi il tennista bustocco dovrebbe fare rotta su Istanbul per un altro challenger (dal 9 settembre) e quindi riprovare l’avventura nelle qualificazioni di un appuntamento ATP, il torneo di San Pietroburgo, che inizierà il 16 settembre.