Nicolò Virginio in azzurro per gli Europei Under16

Ci sarà anche un giocatore della Pallacanestro Varese nel gruppo dei 12 azzurrini che disputerà il Campionato europeo under 16 in programma a Udine tra il 9 e il 17 agosto, con sulle spalle la responsabilità di fare da padroni di casa alla manifestazione continentale.

L’ala Nicolò Virginio, classe 2003, è stato infatti inserito dal commissario tecnico Gregor Fucka nella squadra che si radunerà nel capoluogo friulano quest’oggi – mercoledì 7 – per poi disputare le partite che portano al titolo europeo. Virginio, che è alto 2,04, gioca in posizione di ala ed è forse il più in vista tra i giovani della Academy biancorossa, ha già ricevuto diverse chiamate con le nazionali giovanili ed era tra i “favoriti” per una maglia agli Europei udinesi. Al termine della rassegna, inoltre, tornerà a Varese per unirsi alla Openjobmetis di Caja, visto che è tra i giocatori indicati a completare la rosa della prima squadra per la stagione 2019/20, insieme a Omar Seck, Lorenzo Naldini e Christian Cattaneo.

Nel gruppo diretto dal c.t. Fucka spiccano alcuni giocatori già noti agli appassionati italiani: su tutti ci sono infatti Davide Casarin e Matteo Spagnolo. Il primo, play-guardia di 1,96, ha già fatto il proprio esordio in Serie A con l’Umana Venezia e può quindi considerarsi campione d’Italia in carica; nel prossimo campionato sarà stabilmente inserito nelle rotazioni della Reyer. Il secondo invece è un playmaker di 1,92 originario di Brindisi che è stato preso giovanissimo dal Real Madrid con cui ha vinto il titolo iberico di categoria.

Gli azzurri inizieranno il loro cammino contro la Germania (venerdì 9) per proseguire contro Croazia e Russia, le altre due squadre inserite nel girone A.