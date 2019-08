Pedemontana a Varese e Como diventa più cara per furgoni, camion e bus

Per camion, furgoni e bus viaggiare in Pedemontana diventa più caro. Con l’inizio di agosto finiscono gli incentivi dedicati ai frequent users per i mezzi pesanti sulle tangenziali di Varese e Como e così viaggiare sulle tratte varesine e comasche costerà di più.

Autostrada Pedemontana Lombarda (APL) prevedeva infatti uno sconto che poteva arrivare anche al 50% sul pedaggio generato dal 6° giorno di transito -anche non consecutivo- nell’arco dello stesso mese solare ma ora quella scontistica non verrà più applicata ai mezzi pesanti sulle due tangenziali di Varese e Como. Lo sconto del 20% viene invece confermato fino al 31 dicembre 2019 per le auto e per tutte le categorie di veicoli sulla A36.

E naturalmente la decisione di togliere questo incentivo non piace a chi usa quei tratti per lavorare. Confartigianato la bolla come una beffa dal momento che “era stata introdotta nel mese di febbraio 2019 -si legge in una nota- proprio per incentivare l’utilizzo delle tangenziali da parte degli autotrasportatori, alleggerendo così il traffico che grava sulla viabilità ordinaria”. Traffico che ora, probabilmente, tornerà a crescere sulla Sp57.