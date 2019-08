Pistola e dosi di cocaina, due arresti

Un italiano, R. M. di 24 anni, e un albanese, A.N. di 33 anni, nella notte tra il 13 e il 14 agosto sono stati arrestati per spaccio e porto abusivo di arma clandestina in concorso. I due intercettati per un controllo nel comune di Cittiglio dalla polizia locale del Medio Verbano sono stati trovati in possesso di dieci dosi di cocaina, 2.400 euro in contanti e di una pistola semiautomatica con matricola abrasa e sette proiettili nel caricatore. Sul posto anche la sezione antidroga della Squadra Mobile che ha provveduto alla perquisizione e all’arresto convalidato dal pm di turno. I due sono stati trasferiti al carcere dei Miogni di Varese. Le analisi sull’arma sono state affidate alla scientifica di Milano.