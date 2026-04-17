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A Cittiglio la sicurezza si impara a scuola con i Vigili del Fuoco e il supporto del Trofeo Binda

Nell’ambito delle iniziative collaterali al Trofeo Alfredo Binda gli studenti della scuola secondaria “Giovanni XXIII”.o hanno partecipato a un incontro con i Vigili del Fuoco dedicato alla prevenzione e alla gestione delle emergenze

Cittiglio - Scuola sicura - foto di Flaviano Ossola

A Cittiglio il Trofeo Alfredo Binda non è solo grande ciclismo, ma anche un’occasione per promuovere educazione e sicurezza tra i più giovani. Nell’ambito delle iniziative collaterali alla storica gara del calendario UCI Women’s WorldTour, oggi – venerdì 17 aprile – si è svolto l’incontro “Scuola Sicura” dedicato agli studenti della scuola secondaria “Giovanni XXIII”.

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Il Trofeo Binda promuove la sicurezza nelle scuole 4 di 4
Cittiglio - Scuola sicura - foto di Flaviano Ossola
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L’appuntamento, organizzato dalla Cycling Sport Promotion guidata dal presidente Mario Minervino, ha coinvolto le classi prima, seconda e terza in un momento formativo ospitato nella sala consiliare del Comune.

Protagonisti dell’incontro i Vigili del Fuoco di Varese, con una lezione interattiva tenuta dal vice comandante Giulio Bernabei. Durante l’incontro sono stati affrontati temi legati alla prevenzione, alla gestione delle emergenze e ai comportamenti corretti da adottare nella vita quotidiana.

All’iniziativa hanno partecipato anche volontari della Protezione Civile di Cittiglio e l’assessore comunale Giovanni D’Angelo, a sottolineare il lavoro sui temi della sicurezza condiviso tra istituzioni, scuola e realtà del territorio.

L’incontro rientra nel programma educativo che accompagna durante l’anno il Trofeo Alfredo Binda e il Piccolo Trofeo Binda, dedicato alle categorie giovanili.

Il calendario proseguirà martedì 28 aprile con il progetto ambientale “KM Green”, lungo la pista ciclabile Cittiglio–Laveno, che vedrà ancora una volta protagonisti gli studenti in un percorso dedicato alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente.

(foto di Flaviano Ossola)

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Pubblicato il 17 Aprile 2026
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