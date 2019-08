Prende alcuni rifiuti dalla discarica: denunciato per furto aggravato

Una persona denunciata per furto aggravato: è questo un primo esito dell’operazione svolta nei giorni scorsi dalla Polizia locale nell’area della piattaforma ecologica, situata nella frazione di Santa Margherita a Lissone in provincia di Monza e Brianza

Gli agenti della Polizia locale stavano pattugliando in borghese la zona in seguito a numerose segnalazioni pervenute dai cittadini e dal personale della società che gestisce il servizio ambientale per la presenza di soggetti estranei agli operatori e ai cittadini delle utenze titolate al conferimento dei rifiuti.

Gli agenti hanno fermato una persona trovata in possesso di beni di modesto valore precedentemente ammassati per lo smaltimento.

Il Comando di Polizia locale ha così provveduto a segnalare alle Autorità competenti un cittadino nato in Marocco nel 1970, in Italia con regolare permesso di soggiorno e residente a Lissone. Il reato contestato è quello di furto aggravato.