Pro Patria, bene anche l’ultimo test. Battuto 2-0 il Verbania

(Foto Facebook – Aurora Pro Patria 1919 – Official)

Ultima amichevole prima di fare sul serio per la Pro Patria, che a tre giorni dall’esordio ufficiale (domenica 4 agosto la Coppa Italia contro il Matelica) ha affrontato un test al “Pedroli” di Verbania contro la squadra di casa che giocherà il prossimo campionato di Serie D.

Un impegno di buon livello per i tigrotti, che hanno vinto 2-0 contro un avversario tosto. Una rete per tempo: Mastroianni al 29′ della prima frazione, Defendi al 14′ della ripresa.

Il primo tempo si è concluso sull’1-0 per la squadra di mister Ivan Javorcic grazie alla rete giunta al 29′ del primo tempo siglata da Ferdinando Mastroianni. Formazione “sperimentale” per il tecnico croato con Tornaghi in porta e il terzetto giovane in difesa formato da Molinari, Lombardoni e Marcone. A centrocampo Bertoni ha agito da regista affiancato da Colombo e Ghioldi, Cottarelli e Galli sulle fasce e in attacco Defendi con Mastroianni, autore del gol del vantaggio.

Nel secondo tempo le due squadre si sono presentate con le formazioni rinnovate quasi completamente. Mister Javorcic rispetto all’undici iniziale conferma Molinari ed Edoardo Defendi, è proprio quest’ultimo al 14′ a siglare il raddoppio biancoblu. La gara termina così 2-0. Buoni segnali per i tigrotti, ma che sanno che da domenica si inizierà a fare sul serio

ASDC VERBANIA CALCIO – AURORA PRO PATRIA 1919 0 – 2 (0 – 1)

Marcatori: 29’ p.t. Mastroianni (PP), 14′ s.t. Defendi (PP).

ASDC VERBANIA CALCIO (4-2-3-1): Russo (1′ s.t. Strola); Gatti, Fortis, Ottina (29′ s.t. Della Vedova), Musso; Bellini (1′ s.t. Piraccini), Corio (32′ s.t. Spinelli); Colombo A. (1′ s.t. Ceccon), Austoni (20′ s.t. Gambino), Artiglia (1′ s.t. Bottazzi Trentani); Colombo R (1′ s.t. Ramponi).

A disposizione: Panzani. All. Galeazzi.

AURORA PRO PATRIA 1919 (3-5-2): Tornaghi (1′ s.t. Angelina); Molinari, Lombardoni (1′ s.t. Molnar), Marcone (1′ s.t. Boffelli); Cottarelli (1′ s.t. Spizzichino), Colombo (1′ s.t. Palesi), Bertoni (1′ s.t. Fietta), Ghioldi (1′ s.t. Brignoli), Galli (1′ s.t. Pedone); Defendi (15′ s.t. Le Noci), Mastroianni (1′ s.t. Parker).

A disposizione: Ferri. All. Javorcic.

ARBITRO: Gizza di Novara (Berta della Sezione di Novara e Fanelli della Sezione di Novara).

Angoli: 1 – 7.

Note: Giornata afosa e soleggiata. Terreno di gioco in discrete condizioni.