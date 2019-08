Pro Patria, date e orari del girone di andata

Ecco date e orari della Pro Patria per il girone di andata del campionato di Serie C Girone A 2019-2020. La Lega Pro ha diramato il calendario completo per la prima metà di stagione.

La Pro Patria sarà sempre impegnata di domenica; non ci sarà infatti il turno di sabato a differenza dell’anno scorso e non è stata scelta – per ora – per dirette televisive di venerdì e lunedì.

Due gli orari nei quali si disputeranno gli incontri: 15.00 e 17.30. Esclusi i due turni infrasettimanali (25 settembre in casa contro la Pianese e 23 ottobre a Pontedera), quando il fischio d’inizio sarà programmato per le ore 18.30.

Questo il calendario: