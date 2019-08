Quasi pronto il parcheggio di via Maspero

E’ alle sue battute finali il parcheggio in fase di realizzazione in via Maspero a Varese, all’altezza del campo di Rugby e del forno Crematorio: sono già pronte persino le strisce blu.

Galleria fotografica I cantieri del parcheggio di via Maspero 3 di 3

La data “di consegna” è il 10 settembre, ma nel parcheggio è quasi tutto pronto: ci sono persino le strisce blu – segno che sarà, come tutta la zona a parte l’entrata del cimitero, a pagamento – e una “porta” che segnala fino a quale altezza i furgoni possono parcheggiare.

E’ proprio in dirittura d’arrivo la nuova zona di sosta, che compenserà almeno un po’ la mancanza di stalli intorno all’ospedale del Ponte: mancano solo pochi particolari come illuminazione, verde accessorio e colonnine di pagamento, e poi i collaudi

Sono già stati realizzati invece i nuovi marciapiedi, la pavimentazione stradale, una scala in metallo per raggiungere il parcheggio (lievemente al disotto del bordo stradale) e anche una “decorazione” non solo estetica: dei massi di granito rosso che impediranno la sosta (vietata) a bordo strada, una violazione molto praticata negli anni passati.

I costo complessivo dei lavori è di 335mila euro, comprensivi di un contributo della Provincia, i posti realizzati sono 61.