Giubiano: arriva il nuovo parcheggio di via Maspero

Sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio di via Maspero. La nuova area di sosta è inserita all’interno del progetto unitario relativo alla ristrutturazione ed ampliamento del centro sportivo e Campo da Rugby di Giubiano, a cui il parcheggio sarà adiacente.

Il parcheggio avrà 61 posti auto, e si aggiungerà al nuovo multipiano che si sta realizzando nelle vicinanze della struttura ospedaliera Del Ponte e alla recente sistemazione di quello in via Cimone: quando tutto sarà a regime, i posti auto intorno ai molti servizi del quartiere arriveranno quasi a 500.

In questi giorni gli operai stanno eseguendo le prime opere per la preparazione, la pulizia dell’area, l’adattamento dei livelli del terreno con la carreggiata e la predisposizione di una nuova linea di illuminazione pubblica, utilizzando lampade a led e pali in acciaio ottagonali zincati.

La sede stradale di fronte al nuovo parcheggio sarà inoltre allargata, portandola dagli attuali 2 metri a 8. Verrà poi realizzata una scala per l’accesso al parcheggio e verranno rifatti oltre 200 metri di marciapiede lungo la via Maspero.

Sempre intorno al parcheggio, verranno asfaltati a nuovo diverse centinaia di metri di strada e verranno realizzate diverse opere compensative di verde che prevedono anche la piantumazione di 100 piantine forestali per l’aiuola di collegamento tra la via Maspero ed il nuovo parcheggio, oltre a 15 nuovi alberi.

Il costo dell’intero intervento per la realizzazione del nuovo parcheggio è di 335 mila euro, grazie anche a un contributo della Provincia. Il cantiere si concluderà entro il mese di settembre.

«Il quartiere di Giubiano è denso di servizi, anzitutto l’Ospedale del Ponte ma anche il cimitero e altre funzioni – spiega l’assessore Andrea Civati – questa nuova area, ben illuminata e sicura, potenzia ulteriormente la disponibilità di posti auto. Insieme al cantiere per il nuovo multipiano di via Del Ponte di 330 posti e l’area di sosta di via Cimone con 100 posti, l’Amministrazione fornisce una soluzione concreta alla richiesta di parcheggio della zona e alla morsa della sosta selvaggia nel quartiere di Giubiano, permettendo di risolvere una problematica decennale».