Ruba la bici a un quindicenne: denunciato

Ruba una bicicletta a Busto Arsizio ma viene subito rintracciato, denunciato e infine accompagnato in un Centro di Permanenza per Rimpatri in attesa dell’espulsione coatta: in sintesi è quanto accaduto a un ventunenne marocchino con numerosi precedenti nel volgere di poche ore tra lunedì e martedì scorsi.

Erano le 21,00 circa quando un quindicenne, dopo aver fermato la Volante del Commissariato della Polizia di Stato che in quel momento stava transitando in via Milano, ha spiegato agli agenti che poco prima qualcuno gli aveva rubato la bicicletta parcheggiata all’esterno del Mc Donald’s di piazza Garibaldi.

La pattuglia ha ricercato bici e ladro ma, dopo circa due ore e mezza, è stato lo stesso derubato a chiamare il Commissariato dicendo di aver visto il velocipede in via dei Mille, con uno straniero in sella che procedeva attorniato da un gruppetto di altri individui a piedi.

A quel punto la Volante ha raggiunto il punto segnalato e, in via Lualdi, ha avvistato il gruppetto, formato da quattro cittadini del Marocco tutti con precedenti, e la bicicletta. Bicicletta che, come ricostruito sul posto, era stata indebitamente prelevata dal ventunenne benché questi affermasse di averla trovata abbandonata in centro.

Lo stesso, tra l’altro, è risultato inottemperante al divieto di tornare a Busto Arsizio per tre anni, impartito dal Questore di Varese proprio in considerazione dei numerosi reati dei quali si era già reso responsabile.

Anche per questo motivo la Questura aveva rigettato la sua richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, cosicchè lo straniero, dopo aver rimediato una denuncia per il furto o la ricettazione della bici, subito restituita al proprietario, è stato espulso e accompagnato in un CPR in attesa del rimpatrio forzato