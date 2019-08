«Scendete in campo e mettetecela tutta»

L’Asds Don Bosco calcio 1980 è rinata ufficialmente ieri sera, mercoledì 31 luglio, nella sala consiliare del comune di Bodio Lomnago. Dirigenti e giocatori si sono presentati al sindaco che ha promesso loro pieno sostegno, personale e di tutta l’amministrazione.

Galleria fotografica Ads Don Bosco Bodio Lomnago 4 di 5

«Sono felice perché è una promessa che avevo fatto a Gianni Marcassa – dice il sindaco Paolelli – Ora una nuova squadra, fatta di giovani proveniente da Bodio ma anche dai paesi vicini, tornerà a giocare in terza categoria. Noi ci crediamo e vorrei che ci credessero anche loro, fino in fondo. Sarò presente come tifosa alla loro prima partita e spero che tanti altri cittadini decidano di sostenerli. Abbiamo bisogno però anche di nuovi sponsor che aiutino l’Ads Don Bosco a sostenersi e a crescere, sia per quanto riguarda la sezione del calcio sia quella della pallavolo. Quindi se qualche azienda o qualche privato volesse farsi avanti, noi ne saremo felici».

Intanto da oggi, 1 agosto sino al 4, al Lido di Bodio si svolgerà la Festa della Birra e i proventi andranno proprio a finanziare la società di calcio.

Ed ecco i nomi di chi guiderà l’Asd Don Bosco Calcio 1980, dirigenti e consiglieri:

presidente è Franco Paolelli che ricopre anche il ruolo di vice presidente dell’associazione dilettantistica che accoglie anche la squadra di pallavolo.

Andrea Zo, accompagnatore e allenatore dei portieri

Giovanni Gorini guardalinee

Samuele Rossato direttore settore giovanile

Massimo Corbioli e Gabriele Macchi allenatori squadra giovanissimi

Michele Cortina responsabile magazzino

Fausto Segato allenatore prima squadra e segretario

Felice Coppola, consigliere e addetto alla manutenzione del campo,

Pietro di Vincenzo dirigente accompagnatore,

Lorena Livetti addetta al bar

Marco Crugnola è invece presidente della sezione pallavolo