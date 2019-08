“Si può fare”, i bambini di Ispra girano un video per l’ambiente

“I vostri rifiuti stanno inquinando il nostro mondo”, dicono i bambini guardando la telecamera. È stato pubblicato nel gruppo Facebook “Sei di Ispra se…” il video realizzato durante il campo estivo “Laboratorio delle idee”, dell’Associazione La Beba&Leo di Ispra.

Un girato dove i giovani protagonisti sono impegnati nel mandare un messaggio contro l’abbandono dei rifiuti. «In occasione del nostro campus estivo abbiamo pensato di creare un video legato all’ecologia coinvolgendo tutti i nostri bambini, circa 40 – racconta Leone Matteo Luraghi, dell’associazione -. La nostra ispirazione è stato un video ben più “professionale”, comparso in rete qualche mese fa, promosso da OHGA, così come citato nella premessa. I testi invece, sono stati scritti da noi e dai bambini, tutti ben coscienti del problema ed attentissimi a proporre alcune soluzioni per migliorare la propria ecosostenibilità. Inoltre abbiamo integrato le nostre attività a sfondo artistico e fotografico con interventi esterni legati all’ecologia ed al riciclo creativo».