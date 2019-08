Ti piace programmare? Iscriviti alla Dale Academy

Dopo il grande successo della precedente edizione e viste le numerose richieste, Dale Consulting SRL di Saronno apre le iscrizioni alla sua Academy, un percorso formativo di 5 settimane, full-time, per lo sviluppo professionale in ambito JAVA, con lo scopo di essere immediatamente collocati nel mondo del lavoro.

Le lezioni si svolgeranno a partire dal 16 settembre, negli uffici in prossimità della stazione di Saronno, dalle 9 alle 18 (per un totale di 40 ore settimanali, proprio come fosse una settimana lavorativa) e la partecipazione all’Academy è praticamente gratuita (a carico del partecipante le sole spese per raggiungere il luogo delle lezioni mentre materiale didattico e pasti saranno a carico di Dale Consulting).

Il corso si rivolge principalmente a neo diplomati o ragazzi/e di età compresa tra i 19 e i 23 anni, con conoscenze in ambito informatico e che desiderano specializzarsi e avere l’opportunità, al termine delle cinque settimane, di essere immediatamente inseriti in un contesto lavorativo serio, direttamente presso Dale Consulting a Saronno o presso uno dei suoi clienti, del settore bancario, finanziario o di outsurcing), su Milano

Il percorso formativo prevedere momenti di lezione teorica e molte esercitazioni pratiche, con l’intervento di alcune figure senior che guideranno gli studenti alla risoluzione di casi reali. Al termine del percorso, i partecipanti all’Academy saranno invitati a sostenere dei colloqui per iniziare uno stage con la possibilità di essere assunti al termine del periodo.

Per Dale Consulting la finalità è quella dell’assunzione diretta di quegli studenti che si saranno distinti per impegno e per il risultato raggiunto, dando quindi una possibilità concreta a tutti quei giovani che non intendono intraprendere un percorso universitario ma che vogliono poter avere una opportunità seria in ambito professionale.

Dale Consulting Srl inizia la sua attività nel 2006, con l’obiettivo di offrire consulenza, sviluppo e soluzioni software e servizi applicativi per il mercato dell’Information Technology al mondo bancario, assicurativo, delle telecomunicazioni e per la grande distribuzione organizzata.

Un altissimo livello di competenza e di conoscenze maturate nel corso degli anni, permette a tutto lo staff di Dale Consulting di affiancare il cliente nella ricerca della soluzione tecnologica più idonea ai suoi bisogni.

Dale Consulting è sempre alla ricerca di figure professionali da inserire, presso la propria sede di Saronno o i propri clienti, come project manager, analisti e sviluppatori.

Chi fosse interessato è invitato a inviare un curriculum entro e non oltre il giorno 8 settembre a job@daleconsulting.it con i propri dati di contatto e le informazioni relative al proprio percorso di studio in ambito informatico.