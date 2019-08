Un successo il ferragosto alla Grotta Remeron

Sono stati un successo i due giorni di apertura della Grotta Remeron nel lungo weekend ferragostano; oltre duecento persone sono state accompagnate lungo i sentieri del Parco Campo dei Fiori e poi nel cuore stesso della montagna sino alla quota di -48 metri; tante famiglie con bambini, ma anche semplici curiosi hanno potuto provare l’esperienza della discesa nel mondo ipogeo e la visione del buio assoluto all’interno della cavità.

Il prossimo appuntamento è per domenica 25 agosto.

Poi, a partire dal 7 di settembre, la Remeron sarà visitabile tutti i sabati pomeriggio con due uscite, alle 15.00 e alle 15.30 e tutte le domeniche, alle 9.30, 10.00, 15.00 e 15.30; la partenza sarà, come sempre, dalla Colonia Rossi di Barasso dove si potrà anche gustare un buon aperitivo con prodotti locali o direttamente pranzare immersi nel verde del Parco Campo dei Fiori.

Da settembre inizieranno i lavori, coordinati da Parco e Comune di Barasso sulla strada di accesso alla ex Colonia Elioterapica, in modo da rendere più agevole l’arrivo dei turisti.

Oggi la Remeron, grazie al supporto di Parco Campo dei Fiori, Comune di Comerio e Comune di Barasso, è una realtà consolidata, visitata da circa 2500 turisti da aprile a ottobre, ma la voglia è quella di coinvolgere sempre maggiormente le scuole del territorio in percorsi didattici dedicati alla geologia varesina e alla fauna ipogea, senza dimenticare l’importanza della preservazione dell’acqua: proprio per questo motivo, il 7 settembre, alle 9.30, ci sarà una escursione gratuita dedicata agli insegnanti, in modo da presentare le attività didattiche per il 2020; chi volesse partecipare non deve fare altro che inviare una mail all’indirizzo scuole@grottaremeron.it specificando l’istituto di appartenenza.

A partire da settembre, proprio per far fronte alle richieste di escursioni da parte delle scuole, verrà avviata una nuova ricerca di guide, in modo da poter organizzare un corso di formazione a partire da dicembre; contatti sul sito internet o sulla pagina facebook.

Per prenotare le escursioni o per avere maggiori informazioni visitate il sito www.grottaremeron.com