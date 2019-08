Veddasca Insieme, con il memoriale di calcio Marco Mariani e tanta solidarietà

Non soltanto una valle del luinese, abbracciata da montagne e attraversata da sentieri, ma qualcosa di più profondo. La val Veddasca mostra oggi tutto il suo fascino grazie al Memoriale di calcio Marco Mariani, giunto alla terza edizione, iniziato oggi, sabato 3 agosto, alle 13 all’oratorio di Armio e che si concluderà questa sera con le premiazioni dei vincitori.

Una giornata intera di sport, buon cibo (grazie all’area ristoro predisposta nelle cucine dell’oratorio), cultura, ma soprattutto di amicizia e amore per il territorio.

Ce lo racconta Jessica Landolfi, una degli organizzatori: «L’idea del torneo è nata tre anni fa – racconta -, a seguito della scomparsa del nostro amico Marco: come noi amava queste montagne, così si è pensato di organizzare una giornata di sport in suo ricordo ad Armio. Con i proventi della prima edizione siamo riusciti ad acquistare un defibrillatore per l’oratorio. Lo scorso anno ci siamo riuniti in un’associazione ‘Veddasca Insieme’, con lo scopo di continuare ad occuparci del torneo e di altre iniziative sempre in sostegno della valle. Ogni anno la tessera numero 1 avrà il nome di Marco».

L’associazione sta ancora crescendo, ma la voglia di impegnarsi per il territorio è tanta: «Purtroppo sappiamo tutti che in Veddasca stanno salendo sempre meno persone rispetto al passato, quindi vorremmo rilanciare queste zone, facendole conoscere a sempre più gente. Speriamo che altre persone desiderino impegnarsi con noi per ridar vita alla valle».

Luoghi che hanno riunito persone che ‘in pianura’ abitavano in paesi limitrofi, ma che non si conoscevano: solo grazie alle estati trascorse in Veddasca si sono potute incontrare, come racconta un altro degli organizzatori, Matteo Altavilla: «Siamo cresciuti in questi luoghi, agosto dopo agosto, e qua siamo diventati amici: ci trovavamo a turno nei vari paesi, una volta a Lozzo, poi a Graglio, a Biegno o qua ad Armio, è importante per noi impegnarci oggi per i luoghi della nostra infanzia».

‘Veddasca Insieme’ ha voglia di fare, dunque, e per realizzare tutti i progetti in cantiere, punta a collaborare con altre realtà locali: dagli esercizi commerciali, al loro fianco nell’organizzazione del torneo, ad altre associazioni. «Anche quest’anno avremo con noi Yorci Team, un gruppo di giovani divulgatori appassionati di fauna locale, e Avis Medio Verbano, che arricchiranno la giornata» spiega Landolfi.

Il torneo è iniziato questa mattina e vedrà sei squadre confrontarsi sul campo dell’oratorio: circondati dalle montagne, i ragazzi si potranno divertire fino a questa sera e il pubblico potrà assistere alle sfide. Presenti al fischio d’inizio il consigliere Gabriele Brambini, che ha portato i saluti e i ringraziamenti dell’Amministrazione comunale per la bella iniziativa, e la famiglia di Marco Mariani: “Grazie agli amici di mio figlio che da tre anni si prodigano nell’organizzazione di questo torneo – commenta la madre del ragazzo, Angela La Placa – sono la sua compagnia di sempre, gli amici delle estati in Veddasca, e per noi è emozionante vedere il loro costante impegno”.