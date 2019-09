In 450 nelle acque del Lago di Monate per la IX Traversata dei Leoni

Dopo il rinvio per previsto maltempo della giornata programmata al 28 luglio, domenica 8 settembre si è svolta la IX Traversata dei Leoni al Lago di Monate, organizzata dalla Asd Hic Sunt Leones.

Due i percorsi sui quali si sono sfidati gli atleti, Classic da 2,4 km e Giro del Leone da 7,7 km. Questa volta il tempo ha premiato gli sforzi degli organizzatori e dei 450 atleti presenti, anche se la paura di nuovi temporali è stata compagna dei presenti durante le prime fasi della mattina.

Il Giro del Leone ha visto la vittoria di Igor Piovesan tra gli uomini, atleta di caratura mondiale reduce da 5 titoli mondiali master in Cina, in 1h 33′ 50″, con quasi 7 minuti di vantaggio sul 2° classificato, Luca Casagranda. Tra le donne ha vinto Francesca Colleoni in 1h 44’41”. La gara Classic ha visto la vittoria di Luca Grassini tra gli uomini, in 33′ 57″, in volata con i 2 fratelli Casagranda e Lorenzo Caiazza (i primi 4 sono arrivati in 7 secondi!). Bis tra le donne per Francesca Colleoni, in 34’29”, che si aggiudica la speciale classifica combinata delle 2 prove.

Graditissimo ospite della gara Leo Callone, “Il Caimano del Lario”, 74 anni, atleta di caratura internazionale di nuoto in acque libere lunghe distanze, autore di record sul lago di Como, la manica e altre traversate lunghissime. Hanno partecipato anche gli atleti di Acquamondo, società che ha dato modo di nuotare nel lago ad alcuni ragazzi disabili subito prima della gara Classic. Parte del ricavato della giornata è stato destinato a WAF (Worldwide Assistance Foundation), Terre des Hommes e al Parco della Gioia di Varese.

Sono intervenuti anche il consigliere regionale lombardo Giacomo Cosentino e il vicesindaco di Travedona Monate Stefano Giuliani.

Prossimi appuntamenti con gli Hic Sunt Leones il Cimento di dicembre, col tradizionale tuffo nelle acque gelide del lago di Monate per festeggiare il Natale in modo particolare e la prossima estate con la decima edizione della Traversata dei Leoni.