Al via i corsi dell’Università popolare

Martedì 8 ottobre 2019 prenderà il via il nuovo ciclo autunnale dell’Università Popolare di Luino.

Quest’anno le lezioni si terranno presso la sala conferenze di Palazzo Verbania a Luino in Viale Dante Alighieri, sempre il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17.

Le iscrizioni si effettueranno martedì 17 e giovedì 19 settembre dalle ore 10 alle ore 12 presso la Biblioteca Civica di Luino, in piazza Risorgimento 2.

Come sempre, anche per quest’anno, ormai il trentunesimo, si alterneranno competenti relatori e interessanti argomenti che hanno fatto degli appuntamenti dell’Università Popolare un apprezzato punto di riferimento culturale per il luinese.

PROGRAMMA

8 ottobre – MUSICA – “Così mi sposo all’uso giapponese” madama Butterfly di Giacomo Puccini – Fabio Sartorelli.

10 ottobre – LETTERATURA – La Luino di Vittorio Sereni – Pierangelo Frigerio.

15 ottobre – LETTERATURA – Guido Gozzano, la signorina Felicita e altre magie – Silvio Della Porta Raffo.

17 ottobre – LETTERATURA E MEMORIA DEI LUOGHI – Presentazione di “Il bisbiglio dei fiori recisi”. Poesie di Alfredo Salvi – Alfredo Salvi.

22 ottobre – ARTE CINESE – L’arte del pennello nella pittura cinese di paesaggio, dall’antichità ai giorni nostri – Irene Affede Di Paola.

24 ottobre – LETTERATURA – Pinocchio. Non è un libro solo per ragazzi (il bene e il male, l’importanza della cultura) – Maria Antonella D’Onofrio.

29 ottobre – STORIA E SOCIETÀ CONTEMPORANEA – Le molte afriche – Fabrizio Eva.

31 ottobre – STORIA E ARTE – Leonardo in grande: i progetti ad alto impatto ambientale – Ottavio Brigandì.

5 novembre – RELIGIONE – Il codice coranico: i minori nell’Islam, prospettive educative, comunicative e giuridiche per l’accoglienza – Paola Biavaschi.

7 novembre – STORIA E ARTE – Michelangelo: vita, personalità e poetica – Ottavio Brigandì.

12 novembre – STORIA DELL’ARTE – Le parole dell’arte moderna – Federico Crimi.

14 novembre – LETTERATURA – Presentazione del libro “Il segreto di Marie Belle” e dell’antologia poetica de “Le muse del disincanto” – Silvio Della Porta Raffo.

19 novembre – MEDICINA – Alimentazione corretta e sana, in particolare rivolta alla terza età – Marco Dozzio.

21 novembre – GEOGRAFIA E PARCHI NAZIONALI – Parco del Gran Paradiso – Gabriele Brambini.

26 novembre – DIRITTO – La costituzione americana e la costituzione cinese a confronto – Irene Affede Di Paola e Mauro Della Porta Raffo.

28 novembre – AMBIENTE E NATURA – Minerali e rocce: ovvero quando un “sasso” non è semplicemente un “sasso” – Simona Agnisetta.

3 dicembre – STORIA DEL TEATRO – Le tragedie shakespeariane: la loro influenza sul sentire e sul parlare giunto fino a noi – Fabio Doriali.

5 dicembre – STORIA DEL TEATRO – Anna Magnani: il genio, il personaggio, i personaggi – Fabio Doriali.

10 dicembre – LETTERATURA – Raccontare l’avventura, descrivere il lontano: il corsaro nero di Emilio Salgari – Giuseppe Polimeni.

12 dicembre – FESTA DI FINE ANNO – Rinfresco e musica