Apertura serale esclusiva per “Palazzo Branda”. Con apertivo

E’ un vero e proprio “Invito a Palazzo” quello che l’Assessorato alla Cultura del Comune di Castiglione Olona propone venerdì 27 settembre 2019 a coloro che vogliono passare una serata diversa, conviviale, visitando due tra i palazzi più caratteristici della provincia di Varese sia per il valore artistico che per la suggestione degli ambienti.

Un’apertura serale esclusiva che, a partire dalle ore 18.45, coinvolgerà i visitatori alla scoperta del Palazzo Branda Castiglioni, storica dimora del Cardinal Branda Castiglioni (1350-1443), abitata fino agli inizi degli anni ’80 dai suoi nobili discendenti e del Palazzo dei Castiglioni di Monteruzzo, dove gli ambienti quattrocenteschi dialogano con la collezione contemporanea del MAP – Museo Arte Plastica.

Al termine delle visite, l’apertura esclusiva del Portico d’Onore di Palazzo Branda sarà l’occasione per i partecipanti di concludere l’evento con il più classico degli appuntamenti serali: l’aperitivo.

Caffè Lucioni, storico caffè castiglionese, preparerà per l’occasione un aperitivo da sorseggiare in compagnia a conclusione dell’incontro, permettendo poi, a chi ne avrà piacere, di proseguire l’esperienza attraverso la degustazione di prodotti dal forte richiamo toscano in una sorta di tributo al Cardinal Branda e alla sua “Isola di Toscana in Lombardia”.

«”Invito a Palazzo” – spiega l’Assessore alla Cultura Cristina Canziani – vuol essere il primo di una serie di nuovi appuntamenti che si rivolgono ad un pubblico eterogeneo, con la finalità di presentare e far conoscere le bellezze di Castiglione Olona attraverso la stretta collaborazione di quelle realtà commerciali presenti sul nostro territorio che da sempre si dimostrano sensibili alla valorizzazione del nostro centro storico, proprio come Caffè Lucioni».

La partecipazione, su prenotazione e fino ad esaurimento posti, ha un costo di € 10,00 e comprende il biglietto d’ingresso cumulativo per Palazzo Branda Castiglioni e Palazzo Castiglioni di Monteruzzo (sede del MAP – Museo Arte Plastica), l’accompagnamento alla visita a cura del personale dei Musei Civici di Castiglione Olona dalla durata di 60’, buffet e una consumazione a scelta tra le proposte del Caffè Lucioni nel Portico d’Onore di Palazzo Branda Castiglioni.

Per prenotare o chiedere informazioni contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Castiglione Olona al numero di tel. 0331.858301 (dal martedì al sabato 9.00>12.00 e 15.00>18.00) o all’indirizzo e-mail: cultura@comune.castiglione-olona.va.it