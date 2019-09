Auto in bilico sulla scarpata, i vigili del fuoco salvano il conducente

Poco dopo le 19 e 30 di questa sera (Domenica 22 settembre) si è verificato un incidente sulla strada provinciale 45 all’altezza di Castello Cabiaglio. Per cause ancora in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo dell’automobile sfondando le barriere di protezione laterali alla carreggiata e rimanendo in bilico su di una scarpata. I vigili del fuoco di Varese sono intervenuti con un’autopompa, un autogru e il nucleo Saf, specializzato in operazioni speleologiche, alpine e fluviali. Dopo aver assicurato l’automobile in bilico sulla scarpata, gli specialisti del Saf hanno soccorso il guidatore con tecniche alpinistiche. Una volta recuperato, l’uomo è stato affidato al personale sanitario. I vigili del fuoco con l’autogru hanno poi riportato l’auto sulla via e messo in sicurezza l’area.

