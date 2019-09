Sabato 5 ottobre, nella sede dell’Associazione Culturale Spazio Arte Carlo Farioli di via Silvio Pellico a Busto Arsizio, inaugurerà la personale di Maria Cristina Limido, intitolata Azzurro, quasi ovunque. L’esposizione è articolata in tre nuclei di cui il più corposo è “Dipinti”.

Scrive a catalogo la curatrice Sara Rizzo: “… partendo da una figuratività espressionista – di cui mantiene il significato emotivo del colore, l’artista procede con un approccio riduzionista e lascia via via scoperta l’architettura che sta dietro all’immagine. L’astrazione che viene raggiunta è sia di tipo materico che gestuale-tattile, dove ragnatele di neri e graffi sintetizzano la vischiosità dei nostri labirinti emotivi. Il colore azzurro del titolo, legato alla creatività, si impone come una breccia verso l’infinito – ciò che non conosciamo, ma che vorremmo raggiungere – e che riesce a infondere una sensazione di armonia nelle tele”.

Il nucleo delle carte è invece dedicato alla grafica delle carte da gioco e a un’illustrazione di tipo più giocoso, mentre “ intruse” dà forma, attraverso la creta, ai tipi femminili già molto amati dall’artista.

Maria Cristina Limido (1955) Diplomata alla Super del Castello Sforzesco, premiata nel 2003 dall’Accademia di Arte Moderna di Roma, non è solo un’artista a tutto tondo, ma anche insegnante e presidente del Cab – Centro Artecultura Bustese.

Azzurro, quasi ovunque

Personale di Maria Cristina Limido

5-13 ottobre 2019

inaugurazione 5 ottobre 2019 ore 17.30

Orari: giovedì-sabato 16.30-19

domenica 10.30-12 e 16.30-19.

Spazio Arte Carlo Farioli

Via Silvio Pellico 15, Busto Arsizio

www.farioliarte.it