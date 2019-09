Borracce agli alunni: il primo passo della scuola di Cavaria verso il plastic free

Borracce regalate agli alunni: un piccolo gesto che in molte scuole d’Italia sta avendo molto seguito per educarli fin da piccoli al plastic free. Anche Cavaria con Premezzo ha optato per queso gesto simbolico, iniziando il suo percorso per diventare plastic free ed abolire finalmente l’utilizzo della plastica monouso. Il colore scelto per le borracce è stato il verde e riporta il simbolo del comune di Cavaria con Premezzo.

Questa mattina, quindi, gli alunni della scuola primaria “E. Toti” e della scuola secondaria di primo grado “E. Fermi” hanno ricevuto la loro borraccia dopo la consueta cerimonia di apertura dell’anno scolastico (alzabandiera e inno d’Italia), consegnata dal sindaco Franco Zeni, dal vicesindaco Lucia Ciconte e dall’assessore al Welfare Irene Adele Scaltritti. «La distribuzione delle borracce è finalizzata a ridurre il consumo di bottiglie di plastica di acqua commerciale, promuovendo quello dell’acqua pubblica e, quindi, riducendo – in coerenza con principi di sostenibilità e responsabilità – i consumi di risorse e la produzione di rifiuti», sostengono i rappresentanti della giunta. Si tratta di un «piccolo gesto green», ma l’amministrazione è convinta che «attraverso la conoscenza e l’impegno di ogni cittadino si possa agire concretamente per un cambiamento culturale che porti a nuovi stili di vita sostenibili per riappropriarci dell’armonia con la natura. Bastano piccoli cambiamenti per liberare il pianeta dalla plastica».