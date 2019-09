Boschi usati come discarica, l’ennesimo scempio

Questo è quanto mi sono ritrovato di fronte oggi sulla ciclabile all’altezza di Gorla Maggiore (prolungamento ad est di via Belvedere, dopo aver incrociato la SP 19). Le immagini, purtroppo, parlano da sole.

Immagini mute ma molto eloquenti che raccontano come nel 2019 ci sia ancora qualcuno che pensa di potersi disfare in questo modo dei rifiuti che produce. Le foto sono state scattate dal signor Colombo nel bosco che divide Gorla Maggiore da Locate Varesino.

Il sindaco di Gorla Maggiore, Pietro Zappamiglio, contattato al telefono ha assicurato che si attiverà per verificare con i propri uffici la presenza sul proprio territorio dei rifiuti e chiede collaborazione ai cittadini: «La discarica segnalata dal lettore non è stata segnalata ai nostri uffici. Per questo chiediamo a chiunque frequenti i boschi del nostro Comune di chiamare immediatamente la Polizia Locale per localizzare la posizione esatta di questi abbandoni. Prima interveniamo e meglio è anche perchè dalle telecamere della zona, magari, è possibile risalire all’autore di questo scempio. Nel caso la discarica non sia nel nostro territorio, informerò l’amministrazione di Locate Varesino perchè intervenga il prima possibile».