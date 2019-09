Case, gioielli, soldi e auto di lusso. Arriva la confisca per i beni degli Accarino

Il tesoretto da 5 milioni di euro degli Accarino è stato confiscato. I beni direttamente o indirettamente riconducibili sono 2 automobili, 28 tra conti correnti e cassette di sicurezza in Italia e in Svizzera (225 mila euro sono stati sequestrati con rogatoria), 27 immobili nei comuni di Cirò Marina (Kr), Fagnano Olona, Cardano al Campo, Cassano Magnago, Busto Arsizio e Giaveno (To) e tre aziende nel territorio di Fagnano Olona il cui valore è stato stimato in 5 milioni di euro.

I due fratelli di Torre Annunziata Salvatore (latitante e difeso dall’avvocato Viazzo) e Mario Accarino erano stati condannati negli anni scorsi per traffico illecito di rifiuti prima con la Lombarda e poi con la Medio Ambiente 2000.

La famiglia, molto nota a Fagnano Olona, è da sempre al centro di inchieste che hanno ricostruito anche i legami con ambienti del crimine organizzato. Secondo i giudici del Tribunale di Varese non è stato possibile, da parte degli interessati, ricostruire come sia stato possibile accumulare tale patrimonio in ragione di dichiarazioni dei redditi di scarso rilievo o addirittura assenti.