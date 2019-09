Causa Maltempo annullate le visite alla Grotta Remeron

A causa del meteo incerto sono state annullate le escursioni odierne (domenica 22 settembre 2019) alla Grotta Remeron di Comerio (Varese). Chi ha già pagato il biglietto on line può indicare la nuova data per la propria partecipazione rispondendo direttamente alla mail ricevuta dall’ufficio di segreteria. Per tutti gli altri, sono aperte le prenotazioni per sabato 28 e domenica 29 settembre all’indirizzo www.grottaremeron.com selezionando il menù biglietti.