Cercasi palazzina con pochi inquilini e un bel giardino per il cane

«Le mani e i mattoni per costruire una casa. La testa e il cuore del tuo agente immobiliare per venderla». Lo slogan dello Studio immobiliare Lorella Brandolini di Luvinate ripropone un tema ormai ineludibile nella compravendita di case: la professionalità e la passione dell’agenzia nel fare questo lavoro fanno la differenza.

Il tema dell’affidabilità delle agenzie è costantemente al centro del dibattito e sotto la lente di ingrandimento delle associazioni di categoria (Fiaip, Fimaa e Anama). «La fiducia del cliente nell’agenzia è fondamentale – spiega Attilio Casati, dello Studio immobiliare Lorella Brandolini – a maggior ragione quando si è alla prima vendita. Qui in provincia abbiamo un listino prezzi degli immobili molto attendibile, l’agenzia di suo ci mette l’esperienza e la conoscenza del mercato. Spesso capita che il cliente alle prime armi arriva in agenzia con un suo prezzo nella testa il più delle volte irrealizzabile e non vuole sentire ragioni. È una perdita di tempo sia per lui che per l’agente, perché dopo un mandato di sei mesi infruttuoso, bisogna comunque abbassare il prezzo. Bisogna fidarsi di più delle agenzie perché oggi, molto più di ieri, non c’è spazio per le improvvisazioni».

I clienti che comprano sono alla ricerca di piccole unità abitative con specifiche caratteristiche. «La richiesta tipica che ci sentiamo fare su Varese – spiega Casati – è un’abitazione di tre o quattro locali, inserita in piccole palazzine con poche unità, dotata di terrazzo o di giardino per il cane. E nonostante la nostra provincia abbia fatto del giardino un suo tratto identitario, non è poi così facile trovarlo».

Che il mercato immobiliare abbia avuto una ripresa, è ormai fuori di dubbio. Invece sulla caduta del valore degli immobili, secondo l’agente, il dato è meno univoco, ma dipende dalle zone: sui laghi, nelle località turistiche e nella fascia di confine con la Svizzera i valori non avuto grandi oscillazioni.

C’è un fenomeno su cui anche l’immobiliare Brandolini pone l’accento: l’accesso alla prima casa da parte dei giovani, un segmento di mercato dal potenziale interessante, se fosse in qualche modo sostenuto. «Non è detto che con i tassi di interesse ai minimi storici i giovani possano accedere facilmente ad un mutuo per acquistare la prima casa». In occasione della Casa in fiera si è parlato del rent to buy, cioè dell’affitto con opzione di riscatto. «Nei paesi anglosassoni – conclude Casati – questo contratto è normato a tutti i livelli, sia civilistico che fiscale. In Italia no e quindi non è così semplice e immediato da realizzare perché occorrono sempre due contratti distinti, uno di rent e l’altro di buy. Rimane uno schema interessante, ma non è un contratto».

TUTTI GLI ARTICOLI DELLA CASA IN FIERA