Cervi e incidenti, mattina complicata sulle strade della Valcuvia

Una mattina complicata sulle strade della Valcuvia, con due incidenti che hanno creato problemi sulla Statale 394 e sulla Sp45 che sale verso Azzio.

Il primo incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 7 del mattino, all’ingresso di Cuveglio venendo da Cassano Valcuvia–Rancio: un 33enne è stato portato in ospedale dopo uno scontro che ha coinvolto un’auto e una moto. È stato trasportato in codice giallo, ferito ma non in pericolo di vita.

Episodio più curioso ma senza feriti invece sulla strada tra Gemonio e Azzio: un’auto si è scontrata con un ungulato (cervo o daino, da appurare) uscito dal fitto bosco, vicino alla cappelletta della Piana dei Luveditt, appena oltre le curve sopra Gemonio. L’auto è lievemente danneggiata, l’animale è rientrato nel bosco e per fortuna non si registrano feriti, riferisce la Polizia Locale.