Chicco Evani presenta il suo libro alla Ubik

Chicco Evani sarà alla libreria Ubik di Busto Arsizio giovedì 12 settembre alle ore 18,30 insieme a Lucilla Granata per presentare il libro “Non chiamatemi Bubu”, biografia di un campione degli anni ’80 che con il Milan di Arrigo Sacchi ha vinto tutto quello che si poteva vincere (segnando anche un gol indimenticabile contro il Nacional de Medellin che consegnò ai rossoneri la coppa Intercontinentale del 1989)

Evani, che oggi è il vice del ct della nazionale Roberto Mancini, si racconterà e dialogherà con il giornalista bustocco Francesco Inguscio.

L’appuntamento, organizzato in collaborazione con il consigliere comunale Alessandro Albani, è di quelli da non perdere. Così commenta l’iniziativa Albani: «Ho fortemente voluto questo incontro con un campione come Chicco Evani, persona umile dalla storia incredibile, sempre lontano dai riflettori ma persona sempre corretta e testimone di un calcio di altri tempi».