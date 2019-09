Col camion nel fango, liberato dai Vigili del Fuoco

Oggi, venerdì 6 settembre, i vigili del fuoco della provincia di Varese, oltre ad altre richieste di soccorso sono intervenuti per due incidenti stradali.

Il primo alle ore 10, nel comune di Besnate, in via Monsignor Zocchetta. Un mezzo pesante si è accostato a bordo strada, il terreno ha ceduto bloccando l’autoarticolato che è rimasto in bilico verso alcune aziende sottostanti. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa e un autogru hanno sollevato il veicolo riportandolo in carreggiata.

Il secondo intervento dei Vigili del Fuoco si è verificato alle ore 16, nel comune di Cuvio, sulla SP 45. Per cause da accertarsi la conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo finendo fuori dalla sede stradale contro alcune piante e in bilico su di una scarpata. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa e un autogru hanno messo in sicurezza l’area e recuperato la vettura.