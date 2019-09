Docenti in esplorazione per conoscere la Grotta del Remeron

Si è concluso positivamente il primo open day dedicato ai docenti alla Grotta Remeron di Comerio.

Il gruppo di insegnanti ha effettuato l’escursione sabato 7 settembre, testando il percorso e l’esperienza della discesa in grotta.

Tutti i feedback saranno utili per proseguire nella costruzione di un piccolo polo turistico, dedicato al mondo ipogeo del Parco Campo dei Fiori, che avrà il proprio cuore presso la Colonia Rossi di Barasso.

Visti i riscontri positivi, verrà riproposto una giornata dedicata al mondo degli insegnanti nel mese di aprile 2020.

Proseguono nel frattempo le aperture ordinarie della Grotta, con le escursioni nel pomeriggio del sabato e durante tutta la giornata domenica con possibilità di pranzo alla Colonia Rossi in via al piano 3.

Necessaria la prenotazione da effettuare sul sito internet www.grottaremeron.com

