Domenica di festa per il Centro Storico

Domenica 22 settembre torna la Festa del Centro Storico di Malnate grazie alla grande e salda collaborazione tra Comitato del centro storico, associazioni e Amministrazione comunale. Si parte alle 11.30 con l’inaugurazione a suon di musica del Corpo Filarmonico Cittadino, la festa proseguirà poi fino alle ore 23:00.

Tante le attività in programma che animeranno le vie e le corti antiche di Malnate tra via Gramsci, piazza Cavour e la chiesetta di San Matteo. Si potrà passeggiare ed entrare nelle corti vestite a festa e aperte al pubblico per questa giornata speciale, occasione unica per gustarsi l’atmosfera e le tradizioni di un tempo. Non mancheranno attività divertenti per intrattenere bambini e adulti: mini gonfiabili, zucchero filato e pop corn a cura di Bottega delle Meraviglie, esibizione di arti marziali degli atleti di “L’essenza Taekwondo School”, sfilata di abiti d’epoca, letture ad alta voce per bambini con Gli Amici della Biblioteca, set fotografico con make up artist a cura di Stefano Disperati e Asia. Anima della giornata sarà il concorso Corti in Festa con il tema “L’uomo e il tempo”, che premierà la corte con la decorazione più bella consegnando una targa di riconoscimento.

Novità di quest’anno saranno i “Giochi della gentilezza”. Il Comune di Malnate ha infatti aderito all’ iniziativa promossa dall’associazione Cor et Amor, riconoscendo a Maria Croci e Cecilia Carangi, rispettivamente il ruolo di Assessore e Consigliere delegato alla gentilezza. Una nomina simbolica ma di grande valore per tutta la cittadinanza, che si tradurrà in progetti e azioni mirate ad educare alla gentilezza in ogni ambito della vita cittadina (gentilezza nel comportamento, nel rispetto dell’ambiente, nella sicurezza stradale, nell’empatia con gli altri), per non perdere il senso di umanità alla base di ogni rapporto armonioso. In occasione della Festa del Centro storico verranno presentate ufficialmente le due persone di riferimento e si faranno dei giochi divertenti per “allenare” la gentilezza.

Alle ore 21:00 il finale adatto per una festa romantica e artistica come questa: il concerto gospel a cura de La Compagnia della Gru presso la Chiesa di San Matteo, evento che ha emozionato molto nella scorsa edizione e che viene regalato con grande orgoglio a tutta la cittadinanza.