In duemila al via alla Strasaronno

Duemila al via, per la corsa nelle vie di Saronno e nel parco del Lura. Gran successo per la Strasaronno, la corsa promossa da CLS Sport in collaborazione con la Fondazione CLS di Saronno.

Due erano i percorsi: la family run di 5 km che passava per il centro città toccando il Parco Lura e quello competitivo di 10 km che si spingeva fino all’interno del Parco.

Partenza puntuale alle 9.15 per i podisti, seguita alle 9.30 dalla “FamilyRun” su percorso di 5 chilometri. Alle 10 circa l’arrivo dei primi atleti della gara cronometrata, in una piazza allestita per la grande festa, con tanto di stan gastronomico e megarisottata a cura della “Confraternita della pentola”.

Vincitori assoluti sono stati Stefano Casagrande e Nicole Cairone, nelle due categorie maschile e femminile. Il premio per la società più numerosa è andato alla Robur mentre scuola con maggior i partecipanti è stata la primaria Rodari di Saronno.