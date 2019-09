“Fattorie aperte”: animali, giochi e laboratori di golosità

Domenica 29 settembre arriva “Fattorie aperte”, l’open day delle fattorie didattiche lombarde organizzato da Terranostra Lombardia (associazione per l’agriturismo, l’ambiente e il territorio promossa da Coldiretti): oltre trenta aziende agricole accoglieranno bambini e famiglie per una giornata all’insegna della vita in campagna, tra laboratori manuali, visite guidate, passeggiate e attività con gli animali.

Una quarantina in tutto le fattorie lombarde aderenti (qui l’elenco completo) tra cui 4 in provincia di Varese e di cui riportiamo di seguito il programma.

Ore 9.15-12

AI BOSCHI

Origgio, via per Cantalupo 56

Tre le attività proposte nell’arco della mattinata per bambini indicativamente dai 3 ai 12 anni.

Tradizione contadina: le magie del granaio svelate ai più piccoli con attività sensoriali e travasi di cereali e farine differenti.

Viaggio in fattoria: un percorso tra le stalle per conoscere tutti gli abitanti della fattoria.

Percorso ginnico del contadino: il bello della campagna e la vita sana e in movimento raccontati da “Gino il contadino”.

Alle ore 11.30 termine delle attività e consegna di un piccolo premio a ogni bambino.

Per maggiori informazioni: 02 96730110 oppure info@aiboschi.it.

Ore 15-17

CANALE

Azzate, via XXV aprile11

Nel pomeriggio i bambini potranno partecipare al laboratorio con caccia al tesoro “Dall’uovo alla pasta”. Sì perché le uova per preparare l’impasto bisognerà innanzi tutto trovarle.

Per maggiori info e prenotazioni: 339 6055825 oppure liliana.canale@tin.it

Ore 11-17

LA RONDINE

Lonate Ceppino, via Dei Noccioli 11

La giornata propone alle famiglie speciali visite alla fattoria (alle ore 11 e alle 15.30) e due laboratori di cucina nel pomeriggio (su prenotazione): il primo dedicato alla pasta fresca e il secondo alla preparazione di un minestrone di stagione.

Per l’occasione sarà possibile prenotare uno speciale menù per il pranzo ai numeri 0331.840312 oppure 335.5257684.

Per info e prenotazione dei laboratori: 342.1930376 oppure eventi@agrilarondine.it

Ore 12-17

VALTICINO

Lonate Pozzolo, via Lungarno 65

La giornata comincia con il pranzo “Hamburger come voglio io”, mentre dalle ore 14.30 verranno raccolte le iscrizioni al laboratorio gratuito “Il mondo dell’uva”.

Al termine l’agriturismo offrirà a tutti la cioccolata calda.

Per maggiori informazioni: 375.6347511 oppure info@agricolavalticino.it

Tra le attività in programma nel resto della Regione anche spettacoli di teatro nel bosco, visite in miniera o notturne in natura, pigiatura dell’uva, laboratori di tosatura delle pecore e per la riscoperta degli antichi mestieri, tra allevamenti di lombrichi e bachi da seta.

Per maggiori informazioni www.lombardia.coldiretti.it e sulla pagina Facebook di Terranostra Lombardia.