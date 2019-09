Il “Franco Ossola” riapre per il Bosto

Era il 16 dicembre 2018, il Varese calcio batteva 3-0 l’Accademia Pavese nell’ultima giornata di andata del Girone A di Eccellenza. Quella è stata l’ultima partita di calcio giocata dal Varese al “Franco Ossola”.

Dopo quel giorno sul terreno erboso di Masnago ha giocato il Milan Femminile (il 27 gennaio, rinviata per neve la sfida tra Varese e Varesina) e poi in giugno degli atleti di football americano per una giornata evento con allenatori statunitensi.

Domenica prossima – 29 settembre – l’impianto varesino riaprirà i cancelli per una gara di Prima Categoria: Bosto – Valceresio.

Sarà strano vivere il “Franco Ossola” senza i colori biancorossi, ma questa apertura è una bella notizia per lo sport cittadino.