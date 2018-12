Il Varese risponde presente: 3-0 all’Accademia Pavese

Il Varese risponde alla grande dopo la settimana più difficile dell’anno e batte 3-0 l’Accademia Pavese. Grande partita dei biancorossi: aggressivi, precisi e cattivi il punto giusto per indirizzare sin dai primi minuti la gara dalla propria parte. Nel primo tempo vanno in rete prima Etchegoyen al 13’ con un preciso diagonale destro, poi Lercara al 28’ con un bel tuffo di testa. In mezzo tante altre occasioni biancorosse. Nella ripresa, dopo una traversa di Lercara e una di Pellagata su punizione – unica vera occasione da gol per gli ospiti – Moceri con un inzuccata su punizione di Gestra sigla il 3-0 chiudendo la contesa.

La vittoria è il modo migliore per chiudere il girone di andata e per prepararsi alla finale di Coppa Italia che si disputerà sabato 22 dicembre a Meda contro la CasateseRogoredo.

FISCHIO D’INIZIO – Dopo la tempestosa settimana e l’incontro con gli ultras della mattina, il Varese scende in campo e mister Manuele Domenicali schiera il 4-2-3-1 con Calandra in porta, al rientro dopo il lungo infortunio. Difesa confermata con Simonetto e Travaglini centrali, Lonardi a destra e Bianchi a sinistra. Mediana con Etchegoyen e Gestra, mentre sulla trequarti ci sono Camara, Lercara e Scaramuzza alle spalle della punta Moceri. Stesso schema tattico anche per il tecnico dell’Accademia Pavese Omar Albertini con Romano punta centrale supportato da Buscaglia, Zani e Castoldi.

IL PRIMO TEMPO – Gara subito molto vivace con il Varese molto attivo. Dopo un diagonale di Lercara respinto da Binaschi al 6’ e una punizione insidiosa al 9’ di Camara che non ha diversa sorte, i biancorossi passano al 13’ con Etchegoyen, che chiude con un destro potente all’angolino un’azione portata avanti da Lercara e Camara. Un minuto dopo Romano grazia il Varese non riuscendo a mettere in rete da pochi passi, mentre il Varese al 15’ sbaglia con Scaramuzza calciando alto dal cuore dell’area. Dopo un altro errore al tiro al 20’, Lercara riesce a siglare il 2-0 con un colpo di testa in tuffo su cross di Camara al 28’. Nel finale di tempo c’è ancora tempo per un’altra occasione per Lercara, ma il suo mancino dal limite dell’area viene deviato in angolo.

LA RIPRESA – Riparte frizzante la sfida e al 10’ il Varese va vicino al gol con Lercara, che dai 25 metri spara un mancino potente che Binaschi devia sulla traversa. Risponde l’Accademia Pavese, ma anche Pellegata al 14’ su punizione colpisce la trasversale. La gara vive su buoni ritmi ma senza grandi occasioni fino al 22’ quando Moceri di testa su punizione di Gestra insacca il 3-0. La gara prosegue senza emozioni, purtroppo però Marinali, entrato per Etchegoyen al 25’, si infortuna al 40’ lasciando il campo. Non ci sono altre occasioni neanche nei 5’ di recupero e i varesini si portano a casa i tre punti chiudendo al meglio il girone di andata.