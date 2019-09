“Il frigo magico” e “I tre porcellini” tra i Luoghi non comuni festival

Anche questa volta la giornata dei “Luoghi non comuni festival” in programma per sabato 28 settembre a Biumo Inferiore dedica ai bambini spazio e attenzioni con il Truccabimbi e due iniziative: uno spettacolo teatrale e un laboratorio, entrambi gestiti da Zattera Teatro.

Si comincia alle ore 16 nel salone della Biblioteca dei ragazzi “Gianni Rodari di via Cairoli con lo spettacolo “Il frigo magico”: un teatro d’animazione che trae ispirazione da piccole parole ripescate tra le griglie di un frigo magico, relegato nell’angolo di una cucina. Tra broccoli, cavolfiori e verdure generalmente poco amate dai bambini, piramidi alimentari e un po’ di storia, il simpatico elettrodomestico racconta l’importanza di conservare gli alimenti in maniera corretta e in luoghi sicuri, perché con piccole strategie gli sprechi alimentari si possono evitare.

A seguire, alle ore 17, gli attori dio progetto Zattera si sposteranno al Parco Pirelli di piazza XXVI maggio, il luogo principale della festa per un laboratorio e creativo per bambini e genitori ispirato alla favola dei Tre porcellini.

E, per chi lo desidera, possibilità di mascherarsi con il truccabimbi.

La partecipazione alle iniziative è libera e gratuita.

Per informazioni sul festival www.facebook.com/cooplottavarese.