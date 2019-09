Frontale sulla SS 233: due feriti in ospedale

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Lavena Ponte Tresa, sulla statale 233.

Galleria fotografica Lavena Ponte Tresa - Incidente stradale 11 settembre 2019 4 di 5

Per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente attorno alle 17,30.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, la Polizia stradale di Luino e i Vigili del distaccamento di Luino.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti. Coinvolti due uomini, uno di 30 anni e uno di 51 che sono stati trasportati all’Ospedale di Circolo di Varese in codice giallo.