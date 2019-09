Germignaga, fiamme nella fabbrica abbandonata

I vigili del fuoco sono intervenuti domenica 15 settembre intorno a mezzanotte e trenta nel comune di Germignaga, in via Francesco Huber per domare l’incendio divampato all’ex setificio Stehli, un’ attività industriale abbandonata da tempo.

Per cause ancora in fase di accertamento, l’ultimo piano dello stabile, è stato interessato dalle fiamme. I diciassette vigili del fuoco sono intervenuti dalle sedi di Luino, Laveno, Ispra e Varese con cinque automezzi: due autopompe, un autobotte, un’autoscala e un carro aria (automezzo per il trasporto di bombole di aria respirabile). Gli operatori hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.

Durante le operazioni di spegnimento un vigili del fuoco ha accusato un malore ed è stato ricoverato all’ospedale di Luino in codice verde.