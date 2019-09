Giorgio Lotti protagonista a La Focale

In occasione dei suoi 50 anni, il fotoclub la Focale di Buguggiate propone un incontro con il celebre fotoreporter Giorgio Lotti. Quello di sabato 14 settembre è il primo dei due eventi che concluderanno l’anno dei festeggiamenti dell’importante traguardo di una delle associazioni più attive della provincia.

Sarà allestita una mostra memorabilia con macchine fotografiche ed altro materiale raccolto in questi 50 anni (apertura ore 18) e sempre sabato sera verrà donato ai soci e agli invitati speciali, tra cui tutti gli ex presidenti del fotoclub, un libro con la storia del fotoclub scritto dalla fotografa Monica Rossi: «Ho cercato di ricostruire la storia di questi “primi 50 anni” raccogliendo le varie notizie e le informazioni che ho trovato, per conservare un documento, una traccia di ciò che è stato fatto sino ad oggi».

Giorgio Lotti invece terrà una lectio magistralis, a partire dalle 22; Lotti è uno dei più conosciuti fotoreporter italiani e durante l’incontro ripercorrerà le tappe fondamentali della propria carriera, iniziata nel 1957, attraverso alcune delle foto che lo hanno reso celebre in tutto il mondo. Ha iniziato collaborando come free-lance per alcuni quotidiani e settimanali quali Milano Sera, La Notte, Il Mondo, Settimo Giorno, Paris Match. Leggi anche Buguggiate - “La Focale”, la festa dei 50 anni si chiude in bellezza

Nel 1974 per un reportage fatto in Cina viene insignito, dalla University of Photojournalism, Columbia, del premio the World Understanding Award.

In tale occasione fa il ritratto ufficiale di Zhou En Lai, la foto più stampata al mondo (oltre cento milioni di copie).

Nel 1995, nel corso del 16° Sicof viene premiato con l’Horus Sicof 1995 per il ruolo svolto nel campo della fotografia italiana. È stato premiato dalla città di Venezia per i suoi reportage sulla serenissima, mentre, nel 1994, a Modena, riceve il prestigioso premio letterario città di Modena.

Alcune immagini sono conservate nei musei americani, di Tokio, Pechino, al Royal Vìctoria Albert Museum di Londra, al Cabinet des Estampes di Parigi, al centro studi dell’Università di Parma, alla galleria civica di Modena.

Giorgio Lotti nei suoi viaggi intorno al mondo ha fotografato moltissimi personaggi, da politici come Arafat a maestri dell’arte come Andy Warhol. Yasser Arafat si aggiusta la kefiah, paragonando quel brandello di stoffa alla sua Palestina. Aldo Moro scruta l’orizzonte. Enrico Berlinguer tiene le dita acrobaticamente premute sulla fronte.

Eugenio Montale scoppia in lacrime pochi istanti dopo la telefonata che gli comunica l’assegnazione del Nobel. Bernardo Bertolucci dirige l’ultimo imperatore. Lucio Fontana si arrampica su un albero, il volto di Felice Gimondi riflette il gelo dello Stelvio. Il Vajont piange le vittime del disastro. Una carriera davvero ricca di successi e di soddisfazioni. Tante storie da ascoltare, che affascineranno gli appassionati di fotografia e non solo.

L’appuntamento è a Mustonate al Salone delle Scuderie, via Salvini 31 Varese