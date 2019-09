Giornata del caffé, gli appuntamenti di Chicco d’Oro e Caffitaly

Per la seconda edizione di MilanoCaffè la torrefazione Svizzera Chicco d’Oro e Caffitaly invitano il pubblico al Caffitaly Shop di Via Costanza, 5 a Milano. L’iniziativa è in programma nelle giornate di martedì 1, mercoledì 2 e giovedì 3 ottobre, dalle 15.00 alle 18.00.

In omaggio al tema della Giornata internazionale del caffè, che per il 2019 promuove “il sostentamento dei coltivatori”, in diversi momenti della giornata saranno proiettati alcuni documentari della serie In Viaggio col Mercante, alla scoperta delle origini del caffè.

Attraverso questi documenti l’autore, Giancarlo Samaritani, che sarà presente per raccontare dal vivo le storie vissute tra i contadini del caffè, intende contribuire alla divulgazione delle origini geografiche del caffè, dei luoghi dove lo si coltiva e dei popoli che ne fanno parte.

Ai visitatori verrà donata una copia del libro “Quando il cibo racconta il mondo”. Il volume raccoglie una serie di fotografie che l’autrice Silvia Minella ha scattato durante i suoi viaggi in diversi paesi nel sud del mondo. “Nel corso del tempo le abitudini alimentari hanno assunto caratteristiche diverse che mutano in funzione dell’ambiente, delle tradizioni e delle religioni dei popoli. Anche oggi il cibo racconta tante storie, storie che sono un patrimonio da proteggere, storie che fanno la cultura del mondo.”Inoltre, chi lo desidera, potrà conoscere e sperimentare in prima persona la preparazione di caffè con tecniche tradizionali sotto la guida dei narratori del caffè di Chicco d’Oro con l’utilizzo di caffè proveniente esclusivamente da commercio equo-solidale e biologico, la miscela di caffè Bio-Fairtrade prodotta da Chicco d’Oro contiene arabica e robusta ed è coltivato in Uganda, Tanzania, Brasile, Messico ed Indonesia sostenendo il commercio equo-solidale si contribuisce a migliorare le condizioni di vita dei contadini dei paesi in via di sviluppo