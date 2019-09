Incidente sulla superstrada di Malpensa verso Magenta

Incidente stradale sulla superstrada di Malpensa.

Alle 9.08 è scattato l’allarme per un veicolo che è uscito di strada sulla carreggiata all’altezza del tratto tra Cargo City e Oleggio, sulla carreggiata in direzione Magenta.

Sul posto sono intervenuti Polstrada e 118: è stato soccorso un uomo di 65 anni, portato in ospedale in codice giallo (ferito, non in pericolo di vita).